Amasya'da 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

Amasya 'da 16 yaşındaki lise öğrencisi T.M.K., ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu. Sabah kızını okula gitmesi için uyandırmak isteyen baba, odasının kapısını açtığında kızını hareketsiz halde buldu.

Olay, Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Kızının kahvaltısını hazırlayan baba, lise 10'uncu sınıf öğrencisi T.M.K.'yi uyandırmak için odasına gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden baba, anahtarla içeri girdiğinde kızının hareketsiz yattığını gördü.

Babanın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, T.M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen öğrencinin ölümü ailesini yasa boğdu. T.M.K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.