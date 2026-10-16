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Amasya'da 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

16.10.2026 11:35

Amasya'da 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
IHA

Amasya'da evinde ölü bulunan 16 yaşındaki öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
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Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi T.M.K., evinde ölü bulundu. Kızını okula gitmesi için uyandırmaya çalışan baba, odasında hareketsiz halde buldu.

Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi T.M.K., ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu. Sabah kızını okula gitmesi için uyandırmak isteyen baba, odasının kapısını açtığında kızını hareketsiz halde buldu.

 

Olay, Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Kızının kahvaltısını hazırlayan baba, lise 10'uncu sınıf öğrencisi T.M.K.'yi uyandırmak için odasına gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden baba, anahtarla içeri girdiğinde kızının hareketsiz yattığını gördü.

 

Babanın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, T.M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen öğrencinin ölümü ailesini yasa boğdu. T.M.K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

 

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

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