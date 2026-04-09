Ambulans devrildi, 5 kişi yaralandı

Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan ambulans, Karakale köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü paramedik T.A., sağlık çalışanları P.A. ve İ.Y. ile anne F.T. ve bebeği yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.