Amcasını silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

İlçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed A. (31) ile yeğeni 15 yaşındaki lise öğrencisi A.Ç.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Ç.A, silahla ateş ederek amcası Muhammed A.’yı başından ağır yaraladı.

Ağır yaralanan Muhammed A., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammed A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili kapsamlı çalışma başlatan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Muhammed A'nın yeğeni adli süreçteki çocuk A.Ç.A. (15) olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan A.Ç.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.