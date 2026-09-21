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Amedspor kutlaması. Havai fişekler yangın çıkardı, itfaiye eri yaralandı

21.09.2026 06:07

Amedspor kutlaması. Havai fişekler yangın çıkardı, itfaiye eri yaralandı
Anadolu Ajansı

Cizre'deki yangında 3 iş yeri ve bir araçta hasar oluştu.

AA
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Amedspor'un galibiyeti ve liderliğe yükselmesini kutlayan taraftarların attığı havai fişekler nedeniyle Cizre'de 3 iş yeri ve bir araçta yangın çıktı, itfaiye eri yaralandı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’in Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar birçok kentte kutlama yaptı.

 

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki kutlamalar sırasında atılan bazı havai fişekler, 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerlerinde ve araçta hasar oluştu.

 

Söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı.

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