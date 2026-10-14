"Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında işlem başlatıldı.

Bazı bağışçıların dernek hesabına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 Ekim'de Oyanık gözaltına alındı.

Oyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklanmasının ardından Oyanık, sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

Tutuklama kararının bir mahkumiyet hükmü olmadığına ve isnat edilen suçların işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmediğine işaret edilen açıklamada "Dernek Başkanımız Sayın Oyanık, suçlamaları kabul etmemekle; açıklamalarının, derneğin mali kayıtlarının ve yardım faaliyetlerine ilişkin belgelerin birlikte değerlendirilmesini istemektedir. İddia edilen konulara ilişkin beyanlarımız savcılığa sunulmuş, savunma ve itirazlarımız soruşturma makamlarına ayrıntılı yapılmıştır." denildi.

Derneğin ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla faaliyet gösterdiğine işaret edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gıda, giyim, eğitim , sağlık ve barınma alanlarındaki çalışmalarımız, bağışçılarımızın katkıları ve gönüllülerimizin emeğiyle yürütülmüştür. Bu faaliyetlerin gerçekliği ve bağışların kullanımı; banka hareketleri, faturalar, yardım ve teslim kayıtları üzerinden incelenebilir. Derneğimizin yaklaşımı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için ilgili bilgi ve belgelerin yetkili makamlara usulüne uygun şekilde sunulmasıdır.

Soruşturmanın önemli bir bölümünü, dernek hesaplarına gelen bazı transferlerin kaynağına ilişkin iddialar oluşturmaktadır. Bu iddialar ile dernek yöneticilerinin söz konusu kaynağı bilerek ve suç amacıyla hareket edip etmediği, ayrı ayrı araştırılması gereken hususlardır. Derneğin yardım faaliyetleri yanında, harcanmayan kaynakların hesaplarda ve dernek adına kayıtlı varlıklarda bulunması da mali incelemenin kapsamındadır. Bu nedenle kamuoyuna eksik, kesinliği bulunmayan veya yanıltıcı açıklamalar yapılmamasına özen gösteriyoruz."