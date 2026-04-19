Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı" iddialarına açıklama

ABB'den bazı medya organlarında yer alan "Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı" iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, konuyla ilgili taraflarına yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"-Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur.

-Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi 'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.