Ankara Fırıncılar Odası, artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek yeni yılda ekmek fiyatının artırılmasını talep etti.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, başta un olmak üzere akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve personel giderlerindeki artışın fırıncıları ekonomik açıdan zorladığını belirtti.

Ekmek fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığının onayının gerektiğini hatırlatan Alnıaçık, daha önce yapılan fiyat artışı başvurularının kabul edilmediğini söyledi.

YENİ YILDA EKMEĞİN FİYATI 25 LİRAYA ÇIKABİLİR

Ankara'da şu anda 200 gram ekmek 17,5 liradan satılıyor. Yüzde 42,86 oranındaki talebinin onaylanması halinde ekmeğin fiyatı yeni yılda 25 liraya yükselecek.