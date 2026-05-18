Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu. Bakanlığın adını kullanarak 642 milyon lira dolandırdılar
18.05.2026 12:02
Şüpheliler, 23 kişiyi milyonlarca lira dolandırdı. (Arşiv foto)
Ankara merkezli 23 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanı olarak gösteren 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün iş ve işlemlerini konu ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla herhangi bir ilişkileri bulunmamasına rağmen kendilerini bakanlık çalışanı gibi tanıttıkları, bakanlık antetli sahte evrak düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Şüphelilerin, 23 mağdurdan toplam 642 milyon 853 bin lira haksız menfaat temin ettiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında ise şüphelilere ait şirketler üzerinden yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin liralık para trafiği oluştuğu belirlendi.
Bu kapsamda 118 şüpheli hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Resmi ve özel belgede sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı.