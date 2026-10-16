Ankara merkezli “nitelikli dolandırıcılık” operasyonunda 128 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin paravan şirket kurup yüksek kazançlı yatırım vaadiyle kişilerin hesaplarını kullandıkları, mağdurlara gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına sahte yatırım uygulaması kurdurdukları belirlendi.

Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği bulunurken, 23 kişinin toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 39 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 159 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 128'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.