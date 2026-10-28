Ankara Ulus'taki pavyonlar için yıkım kararı. Yerlerine otel ve müzeler yapılacak

Ankara 'nın Altıondağ ilçesindeki Ulus ve Çankırı Caddesi çevresinde bulunan pavyonların yıkımına başlandı. Emniyet ve Valiliğin talebi üzerine, genel güvenlik ve asayiş açısından sakıncalı olduğu bildirilen yapılar, Altındağ Belediyesi ekiplerince yıkılıyor.

İçişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu belirlenen eğlence mekanlarına ilişkin yasal süreç tamamlandı. Şehircilik ilkeleri ve tarihi dokunun korunması amacıyla söz konusu yapılar hakkında yıkım kararı alındı.

BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ulus ve Çankırı Caddesi çevresinde kapsamlı kentsel dönüşüm ve ihya çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Proje kapsamında modern oteller, Polis Evi ve yeni müzeler inşa edilecek, bölgedeki tarihi yapılar ise restore edilecek.

Yeni yapıların ve restore edilen tarihi mekanların Kültür Yolu güzergâhı kapsamında bir araya getirilmesi hedefleniyor. Müzecilik çalışmalarında Paris'teki Louvre Müzesi modeli örnek alınırken, yapılaşma ve çevre düzenlemelerinin Hacı Bayram-ı Veli çevresinin tarihi ve manevi dokusuyla uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.