Ankara Valiliği'nden uçak sesi uyarısı

Türk Yıldızları, Ankara 'da gerçekleşecek NATO Lider Zirvesi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Bu kapsamda bugün başkentte son prova uçuşu yapılacak.

Ankara Valiliği prova uçuşları nedeniyle oluşacak ses nedeniyle Ankaralıları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.