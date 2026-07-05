Ankara Valiliği'nden uçak sesi uyarısı
05.07.2026 10:39
Anadolu Ajansı
Türk Yıldızları bugün son provasını yapacak.
Türk Yıldızları, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak gösteri uçuşuna hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara Valiliği, gösteri uçuşu öncesinde ses uyarısı yaptı.
Türk Yıldızları, Ankara'da gerçekleşecek NATO Lider Zirvesi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Bu kapsamda bugün başkentte son prova uçuşu yapılacak.
Ankara Valiliği prova uçuşları nedeniyle oluşacak ses nedeniyle Ankaralıları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.