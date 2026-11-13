Ankara'da 6 şüpheli gözaltında. "FETÖ'ye finansman sağladılar"

Ankara 'da FETÖ /PDY mensuplarına maddi destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden daha önce haklarında işlem yapılan veya yapılmayan örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ardından, 13 Kasım'da 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.