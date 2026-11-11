Ankara'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu, 23 gözaltı
11.11.2026 12:56
Ankara'da 7 ilçede düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı, firari 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bu kapsamda 11 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmesi, şüphelilerin gözaltına alınması ve ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.