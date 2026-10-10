Ankara'da anaokuluna silahlı saldırı: 5 şüpheli tutuklandı

Olay, 6 Ekim saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde’de yaşandı. Gece saatlerinde kapalı olan özel bir anaokuluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Sabah okula gelen çalışanlar, giriş kapısına 4 kurşunun isabet ettiğini fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede 9x19 milimetre çapında 2 boş kovan ele geçirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi. Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalarda silahla ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı.

Operasyonda olayda kullanılan silah da bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.