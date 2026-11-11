Ankara'da AVM otoparkında bir araç alev aldı. Yangın indirim çadırına sıçradı

Ankara 'nın Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Nata Vega Outlet alışveriş merkezinin açık otoparkında bir araçta çıkan yangın , indirim çadırına sıçradı.

Yapılan ihbar üzerine saat 09.37'de Kayaş İtfaiye İstasyonu'ndan ekip sevk edildi. Saat 09.46'da olay yerine ulaşan ekipler, araçtaki yangının indirim çadırına sıçradığını belirledi.

Yangına müdahale için Kurtuluş ve Siteler itfaiye istasyonlarından da takviye tankerler gönderildi.

Çıkan yangın sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanmaz yaşanmazken, indirim çadırındaki ürünler ise kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.