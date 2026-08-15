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Ankara'da Baygaralar ve Daltonlar'a operasyon

15.08.2026 11:54

Ankara'da Baygaralar ve Daltonlar'a operasyon
Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

NTV - Haber Merkezi
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Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar olarak bilinen yeni nesil suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. 

 

Ankara'da kamuoyunda Daltonlar ve Baygaralar olarak bilinen suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

 

11 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonlar 11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. 

 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DA VAR

 

Operasyon kapsamında ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalandı. 

 

Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanırken suça sürüklenen çocukların da içinde bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakıldı.

 

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. 

 

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