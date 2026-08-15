Ankara'da Baygaralar ve Daltonlar'a operasyon

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Ankara 'da kamuoyunda Daltonlar ve Baygaralar olarak bilinen suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

11 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonlar 11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DA VAR

Operasyon kapsamında ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalandı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanırken suça sürüklenen çocukların da içinde bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.