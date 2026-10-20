Ankara'da belediye otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 24 kişi yaralandı
20.10.2026 23:40
Anadolu Ajansı
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nden Etimesgut istikametine doğru giden 530-1 hat numaralı EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.