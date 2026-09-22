Ankara'da bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu
22.09.2026 00:29
Anadolu Ajansı
Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.
Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü