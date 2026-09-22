Ankara'da bir evde 3 ceset bulundu. Cinayeti işleyen şüpheli intihar etti

Ankara ’nın Yenimahalle ilçesinde ikisi kardeş 3 arkadaşını öldürdüğü öne sürülen F.Ç. (30), polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayarak yaşamına son verdi.

Dün akşam Anadolu Caddesi 500. Sokak’taki bir apartmanda Mehmet Emre Çallı (28), ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü bulundu. Vücutlarında kurşun ve bıçak izleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ŞÜPHELİNİN SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

Cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.Ç.’nin saklandığı yeri belirledi. Ekiplerin teslim ol çağrısına uymayan F.Ç., yaşamına son verdi.

Arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra cinayetleri işlediği öne sürülen şüphelinin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.