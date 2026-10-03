Ankara'da eğlence mekanlarına eş zamanlı denetim: 68 gözaltı
03.10.2026 08:16
19 adrese eş zamanlı denetim düzenlendi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde fahiş hesap, tehdit, uyuşturucu ticareti ve fuhşa zorlama ihbarları üzerine 19 eğlence mekanına düzenlenen denetimlerde 68 kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik 19 adreste eş zamanlı denetim düzenlendi. Fahiş hesap, tehdit, uyuşturucu ticareti ve fuhşa zorlama ihbarları üzerine gerçekleştirilen denetimlerde 68 kişi gözaltına alınırken, 94 kadına idari işlem uygulandı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi’ndeki eğlence mekanlarında müşterilerden fahiş ücretler talep edildiği, hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve çalışan kadınların fuhşa zorlandıkları yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan 19 adreste eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 68 kişi gözaltına alınırken, işletmelerde çalışan 94 kadına idari işlem uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.