Ankara'da feci olay. Tartıştığı sevgilisini öldürüp intihar etti

Ankara'dan kadın cinayeti haberi geldi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'ndeki evde H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., kız arkadaşını silahla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

İhbarla olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

BİR CİNAYET HABERİ DE SİNCAN'DAN GELMİŞTİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde de eşini ve kızını öldürüp, diğer kızını yaralayan emekli uzman çavuş intihar etmişti.