Ankara'da FETÖ operasyonu, 3 firari hükümlü yakalandı
26.11.2026 08:23
FETÖ firarisi 3 hükümlü, adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 1, 3 ve 7 yıldır firari olarak aranan 3 hükümlü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucunda "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan hükümlülerin adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan A.A., 3 yıldır aranan K.N. ve 7 yıldır aranan N.K.Ç. yakalandı.