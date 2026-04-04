Ankara'da üst geçide çarpan halk otobüsünde beş kişi öldü. Otobüsün sahibi tutuklandı
04.04.2026 10:30
Son Güncelleme: 05.04.2026 19:36
Üst geçidin ayağına çarpan otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.
Ankara'da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkisinde meydana geldi.
Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen ekipler araçtaki yaralıları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
BEŞ KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ YARALANDI
Kazada beş kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.
Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren beş kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazada yaşamını yitiren minibüs şoförü Efe Erdem iki çocuk babasıydı.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kazada yaşamını yitiren beş kişiden dördünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi.
Yaşamını yitiren diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.
Şoför Efe Erdem'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
OTOBÜSÜN SAHİBİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilirken, yürütülen soruşturma kapsamında özel halk otobüsünün sahibi İ.Ç. gözaltına alındı. Özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı, araç sahibi İ.Ç.'nin bu nedenle gözaltına alındığı açıklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.