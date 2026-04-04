Ankara'da üst geçide çarpan halk otobüsünde beş kişi öldü. Otobüsün sahibi tutuklandı

YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitiren beş kişiden dördünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi.

Yaşamını yitiren diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

Şoför Efe Erdem'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.



OTOBÜSÜN SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilirken, yürütülen soruşturma kapsamında özel halk otobüsünün sahibi İ.Ç. gözaltına alındı. Özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı, araç sahibi İ.Ç.'nin bu nedenle gözaltına alındığı açıklandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.