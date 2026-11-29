Ankara'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu. 2 gözaltı
29.11.2026 15:22
Operasyonda 132 kök Hint keneviri ile 4 kilo 520 gram kokain ele geçirildi
Ankara'nın Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucu Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 132 kök Hint keneviri, 554 gram esrar, 6 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirme düzenekleri ve uyuşturucu madde paketleme malzemeleri ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda da 4 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.