Ankara'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 5 tutuklama
22.10.2026 08:23
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı olayına karışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları kayda aldığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda, görüntülerdeki şüpheli ve onunla hareket ettiği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.