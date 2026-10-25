Ankara'da katliam gibi kaza: Üç can kaybı var

Ankara 'nın Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde saat 06.00 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık , itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.