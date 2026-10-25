Ankara'da katliam gibi kaza: Üç can kaybı var
25.10.2026 11:12
Son Güncelleme: 25.10.2026 11:17
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde saat 06.00 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.