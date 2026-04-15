Ankara'da korkunç olay: Liseli saldırgan akranını bıçaklayıp o anları kaydettirdi
15.04.2026 16:54
Saldırgan çocuğun, bıçaklı saldırı anını arkadaşlarına cep telefonuyla kaydettirdiği belirlendi.
Ankara'da lise birinci sınıf öğrencisi Emir S., akranı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor.
Olay, geçen cumartesi günü Keçiören ilçesinde meydana geldi. Emir S. ve aynı yaşlardaki akranı A.Y. parkta buluşarak, bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kavgaya dönüşen tartışmada A.Y., Emir S.'yi bıçakladı. Karın bölgesinden yaralanan Emir S., ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emir S., ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
BIÇAKLADIĞI ANLARI KAYDETTİRDİ
A.Y. ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
A.Y.'nin, Emir S.'yi bıçakladığı anları, arkadaşının cep telefonu kamerası ile kaydettiği ortaya çıktı.
Görüntülerde, çevredeki çocukların kavgayı teşvik ettikleri görüldü.
Baba Yasef S., oğlunun kimseyle husumeti bulunmadığını anlattı.
Emir S.'nin babası Yasef S., oğluyla hastanede görüştüğünü anlatarak, "Orada, 'Hadi vur. Biz seni buraya boşa mı çağırdık. Hadi artık işi bitir' diyen bir kız çocuğu var. Çocuğu orada darbediyorlar, bilinçli olarak oraya çağrılmış. Ne amaçla çağrıldığını bilmiyoruz, şikayetçiyiz" dedi.
"AKRAN ZORBALIĞI ORTAOKULLARA KADAR DÜŞTÜ"
Oğlunun göğüs kafesinin dört parmak altından bıçaklandığını anlatan acılı baba, "Karaciğeri zedelenmiş, dalakta ve oradaki damarda bir tahriş olduğunu söylediler. Akran zorbalığı iyice yoğunlaşmaya başladı. Ortaokullara kadar düştü. Artık devletimizin gereğini yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.