Ankara'da korkunç olay: Liseli saldırgan akranını bıçaklayıp o anları kaydettirdi

Emir S.'nin babası Yasef S., oğluyla hastanede görüştüğünü anlatarak, "Orada, 'Hadi vur. Biz seni buraya boşa mı çağırdık. Hadi artık işi bitir' diyen bir kız çocuğu var. Çocuğu orada darbediyorlar, bilinçli olarak oraya çağrılmış. Ne amaçla çağrıldığını bilmiyoruz, şikayetçiyiz" dedi.

"AKRAN ZORBALIĞI ORTAOKULLARA KADAR DÜŞTÜ"

Oğlunun göğüs kafesinin dört parmak altından bıçaklandığını anlatan acılı baba, "Karaciğeri zedelenmiş, dalakta ve oradaki damarda bir tahriş olduğunu söylediler. Akran zorbalığı iyice yoğunlaşmaya başladı. Ortaokullara kadar düştü. Artık devletimizin gereğini yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.