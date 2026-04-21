Ankara'da nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı , bir ağır nakliye helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara'da kaza kırıma uğradığını açıkladı.



Olayda personellerde herhangi bir olumsuz durum olmadığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" denildi.