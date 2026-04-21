Ankara'da nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı
21.04.2026 23:29
Son Güncelleme: 21.04.2026 23:30
Ankara Temelli'de bir ağır nakliye helikopteri, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, bir ağır nakliye helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara'da kaza kırıma uğradığını açıkladı.
Olayda personellerde herhangi bir olumsuz durum olmadığı aktarıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" denildi.