Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Üç ayda 1,5 milyon kişiye GBT yapıldı

Ankara 'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi 'ne yönelik hazırlıklar sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zirvenin güvenli bir ortamda gerçekleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

BİRÇOK İŞLETMEDE DENETİM YAPILDI

Ekipler tarafından halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi.

Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda dört binden fazla aranan şüpheli yakalandı.