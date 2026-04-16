Ankara'da okul güvenliği zirvesi

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu 'nda bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, Şanlıurfa Siverk'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin’de 16 kişinin yaralandığı saldırıların ardından Anakara teyakkuza geçti.

Bu sabah İçişleri Bakanlığı'nda "Okul Güvenliği" toplantısı gerçekleştirilecek, okullar ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alınacak.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı 'ndan geldi. Buna göre zirveye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde saat 9'da başlayacak toplantıya 81 il valisi ile il milli eğitim müdürleri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları da katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Sabah saat 09.00'da valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il milli eğitim müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.

Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir. Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir."