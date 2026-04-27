Ankara'da yıkım çalışmasında platform devrildi

Ankara 'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde saat 13.00 sıralarında, yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen dört katlı binanın platformu caddeye doğru çöktü.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

YARALILAR VAR

Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen üç kişinin yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

BİR ARAÇTA DA HASAR OLUŞTU

Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.