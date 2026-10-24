Ankara'da takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi hayatını kaybetti
24.10.2026 10:55
Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilde yangın çıktı. Araçta mahsur kalan 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Ankara'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil takla attıktan sonra alev aldı. Araçta mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Polatlı ilçesinde, Ankara-Eskişehir kara yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken, içeride mahsur kalan 1 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.