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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli gözaltına alındı

20.10.2026 13:59

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
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Ankara'da uyuşturucu ticareti ve kullanımını özendirme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüpheli aranıyor.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını özendirme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 42 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, sağlamak ve uyuşturucu kullanımını özendirmek suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheli tespit edildi.

 

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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