Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 23'ü yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli belirlendi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 23 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerden 22'sinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.