Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Ankara 'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin yapılanmalarını, faaliyet alanlarını ve gelir kaynaklarını araştırdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, K.Ö.'nün liderliğini, A.A.'nın ise yöneticiliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği, ruhsatsız silah bulundurduğu ve sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapı çerçevesinde hareket ettikleri, cezaevindeki ve firari durumdaki örgüt üyelerine faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla maddi destek verdikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüte üye olmak', 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, diğer 7 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.