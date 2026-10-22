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Ankara'da vahşet: Arkadaşını öldürüp, sosyal medyada paylaştı

22.10.2026 16:29

Ankara'da vahşet: Arkadaşını öldürüp, sosyal medyada paylaştı
DHA

Olayda yaşamını yitiren Serkan Yılmaz.

DHA
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Ankara'da bir kişi arkadaşını öldürüp, cinayet sonrası kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Ankara'da arkadaşını öldüren bir kişi, görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

 

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile üç ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu.

 

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

 

Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı. Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

 

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

 

Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu.

 

Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltın alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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