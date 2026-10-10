Ankara'daki gar saldırısının 11'inci yılında gözyaşlarıyla anma

101 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 391 KİŞİ YARALANDI

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, üç saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 101 kişi yaşamını yitirmiş, 391 kişi yaralanmıştı .