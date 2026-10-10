Ankara'daki gar saldırısının 11'inci yılında gözyaşlarıyla anma
10.10.2026 14:06
Türkiye'de yaşanan en kanlı terör saldırısı olarak tarihe geçen olayda 101 kişi katledildi.
Ankara'da terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen gar saldırısında yaşamını yitirenler, kanlı saldırının yıl dönümünde anıldı.
Terör örgütü DAEŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldı.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki grup, saldırının 11'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı için Ankara Garı önünde bir araya geldi.
Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız." yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankartları açtı.
Saldırıda yaşamını yitirenler karanfillerle anıldı.
Yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı'na kırmızı karanfil konuldu.
Programa, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile bazı milletvekilleri de katıldı.
Anmaya siyasiler de katıldı.
101 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 391 KİŞİ YARALANDI
Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, üç saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 101 kişi yaşamını yitirmiş, 391 kişi yaralanmıştı .