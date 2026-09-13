Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Konuya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yarın saat 14.00'te Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" düzenleneceğini duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü, kapalı yolları duyurdu..

Saat 06.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656, 1699, 5346, 5350 caddeleri ile buralara bağlanan yolların tamamı, ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.