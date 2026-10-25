Anne ve küçük kızına çarpıp kaçmıştı. Ölümlü kazaya karışan sürücü teslim oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçen Ayşe Yetek (36) ile bebek arabasındaki 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e otomobil ile çarparak ölmelerine neden olan sürücü tutuklandı.

Kaza, 23 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya Karayolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkiinde meydana geldi.

ANNE VE KÜÇÜK KIZINA ÇARPTI, ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Antakya yönüne giden Abdurrahman Yıldız (21) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü Yıldız çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.

JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne ile kızının cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verildi. Kazaya karışan sürücü Abdurrahman Yıldız, jandarmaya giderek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.