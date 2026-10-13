Anne ve oğul 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

Malatya 'nın Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi'nde oturan Rabia Bozkurt (65), sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı esnada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bozkurt'un ölüm haberi yakınları tarafından Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt'a verildi.

Annesinin vef at haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Bozkurt da kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkurt, tüm çabalara rağmen annesinin vefatından 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Annesi Rabia Bozkurt ile aynı gün kalp krizinden yaşamını yitiren 3 çocuk babası Mehmet'in cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.

2 saat ara ile yaşamını yitiren anne ve oğlunun yarın ilçeye bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği belirtildi.