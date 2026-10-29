Annesini rehin alan şüpheli özel harekat ekipleri tarafından yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.’ye (27) olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı.

Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurutulup kendini dışarı attı. Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi.

A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı.

Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.