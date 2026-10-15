Annesini rehin aldı. Kabusu özel harekat bitirdi
15.10.2026 04:53
Şüpheli Hakan Ç. polisin ikna çabasına olumsuz yanıt verince operasyon başladı.
Bursa'da bir şüpheli annesini rehin aldı. Polisin telefonla iletişim kurduğu kadın kendini odaya kilitledi. Özel harekat polisi eve baskın düzenleyip şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'da gece yarısı rehine krizi yaşandı.
Olay, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Ayber Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede annesi Hatice Ç. ile yaşayan Hakan Ç., henüz bilinmeyen nedenle annesini bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
POLİS TELEFONLA ULAŞTI
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, mahalle giriş ve çıkışları kapatıldı. Hakan Ç.'yi ikna etmek için çalışma yürüten polis ekipleri, sonuç alamayınca bölgeye özel harekat ekipleri çağrıldı.
Polis Özel harekat ekipleri evin kapısını koçbaşıyla kırarak Hatice Ç.'yi kurtardı.
Saatler süren rehine krizinde özel harekat ekipleri, rehin tutulan kadınla telefonla iletişim kurdu. Ekipler, kadına kendisini bir odaya kilitlemesini söyledi.
Gergin bekleyişin ardından özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Ekipler, kapıyı koçbaşıyla kırarak girdikleri dairede Hatice Ç.'yi kurtardı. Şüpheli Hakan Ç. ise gözaltına alındı.
Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Rehine krizi saatlerce sürdü.