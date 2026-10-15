Annesini rehin aldı. Kabusu özel harekat bitirdi

Bursa 'da gece yarısı rehine krizi yaşandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Ayber Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede annesi Hatice Ç. ile yaşayan Hakan Ç., henüz bilinmeyen nedenle annesini bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS TELEFONLA ULAŞTI

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, mahalle giriş ve çıkışları kapatıldı. Hakan Ç.'yi ikna etmek için çalışma yürüten polis ekipleri, sonuç alamayınca bölgeye özel harekat ekipleri çağrıldı.