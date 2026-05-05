ANSET'e yolsuzluk soruşturması: Taburcu edildi, gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik soruşturma sürüyor .

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali gibi organizasyonları üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 27'si gözaltına alınmış, ikisinin cezaevinde, ikisinin yurt dışında olduğu belirlenmiş, üçünün ise gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Şüpheliler arasında; rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek , sağlık sorunları nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski genel müdürü Cansel Tuncer de yer alıyordu.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından pazar günü adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 11 şüpheli serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

TABURCU EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Şirketi Genel Müdürü Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Tuncer ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sivil kadın polis memurunun koluna girdiği Cansel Tuncer, sivil ekip aracıyla emniyete götürüldü.

SUÇLAMALAR NELER?

İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç olan gelirin aklanması suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.