ANSET'e yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltılar var

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik soruşturma sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet ", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer, belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. gözaltına alındı.

27 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞ 2 ZANLI DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı .

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BELEDİYE SEKRETERİ AMELİYAT SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.