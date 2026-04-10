Antakya'da okullar 1 gün tatil edildi
10.04.2026 02:41
Antakya'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Su baskınlarının meydana geldiği Hatay Antakya'da eğitime 1 gün ara verildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.
Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.