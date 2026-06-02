Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Üç gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, dört şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden üçünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ ZUHAL BÖCEK ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alınmıştı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek’in tutukluluğu devam ediyor.