Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni yolsuzluk operasyonu: 34 gözaltı kararı

Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyon, belediye iştiraklerinden ANSET isimli şirkete yönelik.

34 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek de bulunuyor.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da büyükşehir belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması geçen yıldan bu yana devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış , eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma başladığında yurt dışında olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise yurda dönüşünden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı .

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, şehirde yapılan bazı ihalelerin rüşvetle verildiği savunulmuştu .

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.