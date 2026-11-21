Antalya - Konya karayolunda otomobil takla attı. 2 kişi yaralandı
21.11.2026 16:28
Takla atan otomobilde iki kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak devrildi.
Kaza, Antalya-Konya D-687 kara yolunun Beydiğin Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Konya'dan Antalya yönüne ilerleyen Abdullah T. yönetimindeki tomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.
Kazada sürücü Abdullah T. ile araçta bulunan Nazlı T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.