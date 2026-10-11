Antalya'da 2 orman yangınıyla ilgili 6 şüpheli gözaltında

Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde 6 Eylül'de çıkan orman yangınında yaklaşık 170 hektar, Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde 16 Eylül'de çıkan yangında ise yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 orman yangınının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, her 2 yangının da kasten çıkarıldığı tespit edildi. Yangınlarla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.