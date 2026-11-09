Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda 2 kilo 123 gram esrar, 3 gram kokain, 232 adet sentetik hap (Gerica), 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edilen gelir, ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.