Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı
09.11.2026 16:11
Antalya'nın 3 ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda 2 kilo 123 gram esrar, 3 gram kokain, 232 adet sentetik hap (Gerica), 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edilen gelir, ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.